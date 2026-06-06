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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية في أول أيامها بالمنوفية

امتحانات الشهادة الإعدادية
امتحانات الشهادة الإعدادية
مروة فاضل

يؤدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية امتحان اللغة العربية، في أول أيام انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية. 

وتوافد الطلاب علي اللجان وسط تشديدات و استعدادات مكثفة لمنع حالات الغش. 

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عدة تنبيهات بمنع أصطحاب التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الاعدادية (  عام _ ومهنى) للطلاب والملاحظين.

 وتابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جهود مديرية التربية والتعليم وإنتهاء أعمال تجهيز كافة اللجان وتهيئتها بالشكل اللازم لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة. 

 وشدد المحافظ علي ضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .

وأوضح هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم عقد عدة إجتماعات بجميع قيادات ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بكافة الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة للوقوف علي الحالة العامة للجان وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 / 2026 ، مشيراً أنه  تم تجهيز 413 لجنة موزعة علي جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 89 ألف و 878 طالب وطالبة وبمشاركة 14 ألف و 555 ( رئيس لجنة ، مراقب أول ، مراقب ، ملاحظ ، إداري ) بجميع لجان الإدارات .

وأكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة ، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وتحقيقاً للصالح العام ، مشدداً بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية امتحانات الشهادة الإعدادية

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