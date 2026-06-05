قابيل وهابيل.. أخ يقتل شقيقه الأصغر في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية، القبض على أخ بتهمة قتل شقيقه بقرية أم صالح بمركز بركة السبع.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع شاب بقرية أم صالح عقب توجيه له طعنات نافذة.

بالانتقال تبين مقتل “ أ. أ” 38 سنة بسلاح أبيض وتشير التحريات الأولية إلي نشوب مشادة بين المتهم وشقيقه الأكبر “ع.ا ” 40 سنة قام علي إثرها المتهم بطعن شقيقه.

وأكد أهالي القرية، أن المتهم متزوج ويعمل خارج البلاد وعاد منذ فترة ويمر بحالة نفسية غير مستقرة.

وتم نقل الجثمان إلي مستشفي بركة السبع وتم التحفظ علي المتهم لمتابعة تفاصيل الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.