لسرقته.. أبناء عم يقتلون جارهم المسن في المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من كشف غموض العثور علي مسن مقتول داخل حظيرة الماشية بقرية نادر بمركز الشهداء في محافظة المنوفية.

وكشف التحقيقات أن وراء الواقعة اثنين ابناء عم من جيران المجني عليه بالأرض الزراعية واقدموا علي قتله لسرقة أمواله.

وقام المتهمون بالتعدي علي المسن داخل حظيرة الماشية بجذع شجرة خشبي حتي الموت والاستيلاء علي مبلغ مالي 15 ألف جنيه وعدد من الكروت البنكية قبل الهروب.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة الشهداء بالعثور علي جثمان مسن مقتول داخل حظيرة ماشية باحدي قري مركز الشهداء.

بالانتقال تبين مقتل “ م. ز” في الثمانينن من عمره داخل حظيرة ماشية حيث تبين أنه ملقي علي الأرض وتم ضربه ووفاته في الحال.

وتم نقل الجثمان إلي مستشفى شبين الكوم التعليمي للعرض علي الطب الشرعي.

وأكدت أسرة المجني عليه، أن الحاج محمد تعرض للسرقة من قبل بعد وفاة زوجته حيث كان يتردد علي حظيرة الماشية بجوار منزله.

وأضافت الأسرة، أن زوج نجلته اكتشف الواقعة بعد تأخره عليه حيث اكتشف وفاته ووجده ملقي علي الأرض وبها آثار دماء.

وتوقعت الأسرة أن القتل بغرض السرقة حيث كان لديه مبلغ من المال وسبق وتعرض للسرقة من قبل.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.