قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق 64 مليون بعوضة في سماء الولايات المتحدة.. ما السبب؟
النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا
أمن الخليج خط أحمر.. أبرز رسائل مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة
سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه
إبراهيم حسن: أثق تمامًا في محمد هاني لكنه لا يستطيع إيقاف نجوم العالم وحده
نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي
1130 دولاراً مرتب | الحكومة تعلن عن 48 فرصة عمل بالخارج.. شروط ورابط التقديم
بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر الحركة الدبلوماسية الجديدة لسفراء مصر بالخارج
انسحاب الاحتلال أولا.. حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
كلمتان يحبهم الله خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
110 جنيهات.. الذهب يتراجع في الصاغة مساء اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يبحث سبل التعاون المشترك مع نادي القضاة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، وفد أعضاء هيئة نادي القضاة بالمنوفية برئاسة المستشار شادي الضرغامي ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في لفتة طيبة تعكس روح الود والتقدير المتبادل بين مؤسسات الدولة.

وخلال اللقاء، أشاد الوفد بالجهود الميدانية المكثفة التي يبذلها محافظ المنوفية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تشهده المحافظة من متابعة مستمرة للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة ونادي القضاة في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما دعم جهود نشر الوعي القانوني والثقافة المجتمعية، وتعزيز قيم سيادة القانون، والتعاون في الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تستهدف خدمة المواطنين، فضلاً عن تبادل الرؤى والأفكار بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق الصالح العام.

ومن جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذه الزيارة ، مؤكداً حرصه على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة، وتفعيل المشاركة المجتمعية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح دائماً أمام الجميع وكل من يسعى للمساهمة الفعالة في تطوير المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، أهدى وفد نادي القضاة درعاً تذكارياً لمحافظ المنوفية تقديراً لجهوده المخلصة ودوره في دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

محافظة المنوفية نادي القضاة المنوفية عيد الأضحى التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

خضراوات

الطماطم تنخفض مجددًا.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

كأس عاصمة مصر

موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري وإنبي والقناة الناقلة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

مدحت شلبي

هل يشارك الأهلي بدلًا من الزمالك في أفريقيا؟.. مدحت شلبي يرد

اجتماع الحكومة

قرار حكومي هام بشأن ترقيات الموظفين من يوليو وعلاوة بنسبة 5%

ترشيحاتنا

نابولي

نابولي يعلن رحيل كونتي عن الفريق

انبي

موعد نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري وانبي

وليد سليمان

الأهلي يعلن رحيل وليد سليمان عن منصبه في قطاع الناشئين

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أعراض الإصابة بالزائدة الدودية.. عرض يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

آلام المفاصل بعد الخمسين ليست بسبب شيخوخة.. تمارين تقوي العظام وتخفف خشونة الركبة

تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط
تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط
تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط

علامة يظنها الكثيرون بسيطة.. خبير يحذر من عرض قد يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد