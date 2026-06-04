محافظ المنوفية يبحث سبل التعاون المشترك مع نادي القضاة

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، وفد أعضاء هيئة نادي القضاة بالمنوفية برئاسة المستشار شادي الضرغامي ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في لفتة طيبة تعكس روح الود والتقدير المتبادل بين مؤسسات الدولة.

وخلال اللقاء، أشاد الوفد بالجهود الميدانية المكثفة التي يبذلها محافظ المنوفية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تشهده المحافظة من متابعة مستمرة للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة ونادي القضاة في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما دعم جهود نشر الوعي القانوني والثقافة المجتمعية، وتعزيز قيم سيادة القانون، والتعاون في الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تستهدف خدمة المواطنين، فضلاً عن تبادل الرؤى والأفكار بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق الصالح العام.

ومن جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذه الزيارة ، مؤكداً حرصه على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة، وتفعيل المشاركة المجتمعية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح دائماً أمام الجميع وكل من يسعى للمساهمة الفعالة في تطوير المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، أهدى وفد نادي القضاة درعاً تذكارياً لمحافظ المنوفية تقديراً لجهوده المخلصة ودوره في دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.