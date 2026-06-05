محافظ المنوفية يحيل رئيس إحدي الجمعيات الزراعية بقويسنا للنيابة العامة لصرف أسمدة زراعية مدعمة لغير مستحقيه بالمخالفة للقانون

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية رئيس إحدى الجمعيات الزراعية بمركز قويسنا للنيابة العامة لقيامه بصرف كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة دون وجه حق بالمخالفة للضوابط والقرارات المنظمة ، جاء ذلك بناءً علي مذكرة مديرية الزراعة بالمنوفية .

حيث تبين من خلال التحقيقات ، قيام المختصين بصرف أسمدة زراعية مدعمة لمواطن ثبت تعديه علي الأراضي الزراعية بدون ترخيص علي مساحة 1330 م2 بزمام إحدي قرى قويسنا بالمخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الزراعة المنظمة لهذا الشأن ، وكذا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه بشأن تعدي المواطن المذكور علي الأرض الزراعية .

وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وعدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .