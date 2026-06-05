القبض على سائق صدم شخص بسيارته بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة أجرة "تاكسى" بالسير برعونة والإصطدام بأحد الأشخاص بالمنوفية ولاذ بالفرار.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الأجرة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (مقيم مركز شرطة السادات بالمنوفية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 29 مايو المنقضى حال سيره بدائرة المركز وإصطدامه بأحد الأشخاص دون إصابته وفراره خشية تعدى المواطنين عليه.

تم التحفظ على السيارة الأجرة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





