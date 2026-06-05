مصرع ممرض في حادث بالمنوفية.. ومستشفى أشمون ينعاه

لقي ممرض بمستشفى أشمون مصرعه إثر حادث أليم في محافظة المنوفية.

وأصدر مستشفى أشمون العام بيانا نعى فيه الممرض الراحل. وجاء البيان كالآتي “ ​بقلوب يعتصرها الألم تنعى إدارة مستشفى أشمون العام، تحت قيادة الدكتور إبراهيم السيد ناصر، وجميع الأطقم الطبية، والإدارية، والعاملين بالمستشفى، زهرة شباب التمريض الفقيد الشاب عبد الفتاح سليمان”.

وأكد المستشفى في بيانه “ ​لقد كان الراحل مثالاً يُحتذى به في الأخلاق الفاضلة، والتفاني في العمل، وبشاشة الوجه التي لم تفارقه يوماً وهو يخفف آلام المرضى. خطفه الموت في حادث أليم وهو في قمة عطائه وشبابه، ليترك غصّة في قلوبنا جميعاً وفراغاً لا يسده غير الدعاء، ​نعزي أنفسنا، ونعزي عائلته الكريمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغسل فقيدنا بالماء والثلج والبرد، وأن يجعل كل دقيقة قضاها في سهر ورعاية المرضى نائلاً بها أعلى درجات الجنة، وأن يربط على قلوب أهله وذويه وزملائه ومحبيه برباط الصبر والسكينة”.