مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يمنح عصام عمر وأحمد الدنف جائزة هيباتيا الذهبية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منح الفنان عصام عمر والمخرج الفلسطيني أحمد الدنف جائزة هيباتيا الذهبية للإبداع في النسخة الثانية عشرة المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

عصام عمر من أبرز الممثلين الشباب في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاع أن يحقق حضورًا قويًا ونجاحاً كبيرا بأعماله السينمائية والدرامية، تخرج من قسم المسرح بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وقدم العديد من المسرحيات، وبدأ الدخول إلى عالم السينما من خلال الأفلام القصيرة منها: (شيفت مسائي - بطل رأس السنة ).

بدأت شهرة عصام عمر مع مشاركاته في عدد من الأعمال الدرامية الحديثة، لكن انطلاقته الحقيقية جاءت مع مسلسل "بالطو"، الذي حقق نجاحًا واسعًا وساهم في ترسيخ اسمه كأحد الوجوه الصاعدة بقوة في الساحة الفنية.

إلى جانب “بالطو”، قدم عصام عمر أعمال أخرى ناجحة أبرزها مؤخراً مسلسلات بطل العالم وعين سحرية، إلى جانب "مسار إجباري"، وفي السينما حقق نجاحاً كبيرة بأفلامه أبرزها سيكو سيكو الذي احتل المركز الثاني في قائمة الأفلام الأكثر دخلاً في مصر، ورحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو.، وتوج بجائزه أحسن ممثل بسبب دوره في هذا الفيلم، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان «التذوق المسرحي» في دورته الرابعة بالإسكندرية.

أما أحمد الدنف، فهو مصور سينمائي وصانع أفلام من غزة، نال فيلمه القصير "يوم دراسي" جائزة يوسف شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، وشارك في عدة مهرجانات دولية.

كما شارك مع مي سعد في تصوير وإخراج الفيلم الفلسطيني "ضايل عنا عرض" الذي تدور أحداثه وسط الدمار الناتج عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث يرفض مجموعة من فناني السيرك الاستسلام لليأس رغم قسوة الواقع.

يتتبع الفيلم فرقة "سيرك غزة الحر" المكوّنة من يوسف، بطوط، إسماعيل، محمد، وجاست، الذين اضطروا للنزوح من شمال غزة إلى جنوبها، لكنهم حوّلوا فنهم إلى فعل مقاومة وصمود وأمل.

الفيلم فاز بجائزة الجمهور في النسخة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصد العديد من الجوائز في مهرجانات عربية ودولية أخرى.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صُنّاع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، مهندس الديكور أنسي أبو سيف .