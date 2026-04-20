سحر حمدي وأبو زهرة وهاني شاكر.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنانين

خلال الفترة الماضية تعرض عدد من الفنانين الي وعكات صحية، وفي السطور التالية نرصد لكم أخر التطورات الصحية.

عبد الرحمن أبو زهرة:

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، لازال يرقد في العناية المركزة، بحسب ما أكد الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، حيث أكد إن حالة والده الصحية لازالت مستقرة ولم تشهد أي تطور في الفترة الحالية، فهو لازال يتلقى العلاج داخل العناية المركزة.

هاني شاكر:

إما الفنان هاني شاكر ، فقد كشف طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، فقد كشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مؤكدًا أنه يمر بانتكاسة صحية مرتبطة بالجهاز التنفسي، بعد تعافي جزئي من أزمة سابقة.

وأضاف أنه تجاوز المراحل الحرجة الأولى، معربًا عن أمله في تحسن حالته تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن حالته مستقرة نسبيًا رغم الانتكاسة الأخيرة.



حياة الفهد:

فيما تعرضت الفنانة الكويتية حياة الفهد لتدهور حالتها الصحية بشكل كبير خلال الساعات الماضية وذلك بعد إصابتها بجلطتين في المخ ومكوثها في العناية المركزة طول الأشهر الماضية.

وطالبت إدارة أعمال حياة الفهد، من جمهورها الدعاء لها لتجاوز الأزمة الصحية الحرجة التي تمر بها خلال الفترة الحالية، إذ كتبت الصفحة الرسمية لـ حياة الفهد عبر إنستجرام: “نهيب بجمهورنا الكريم ومحبي الفن الأصيل، الدعاء للفنانة القديرة حياة الفهد، حيث تمر هذه الأيام بوعكة صحية حرجة، نسأل الله أن يشملها بلطفه ورحمته، وأن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، ويعيدها إلى أهلها ومحبيها سالمة معافاة”.

سحر حمدي:

فيما سافرت الفنانة المعتزلة سحر حمدي الي الخارج بعد للعلاج من آثار خطأ طبي كانت قد تعرضت له، بجانب بعد الفحوصات الطبية.