"سينما الشعب" هدية وزيرة الثقافة لـ أهالي أسوان

وجهت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة بإهداء أهالي أسوان مشروع "سينما الشعب"، الذي لم يصل إلى أسوان بعد.



جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مسرح فوزي فوزي الصيفي المكشوف على كورنيش النيل، والذي يضم 1200 مقعد، ومجهزًا بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة، باعتباره من أبرز المواقع الثقافية المؤهلة لتحقيق الاستثمار الأمثل لمقوماته من خلال إقامة العروض الفنية الصيفية، حيث يضم أيضًا قاعة للفنون التشكيلية.





وأشارت وزيرة الثقافة إلى أهمية إعداد برنامج فني للمسرح، يتضمن عروضًا لفرق الفنون الشعبية بأسوان ومن مختلف المحافظات، إلى جانب استضافة العروض المسرحية المتنوعة، فضلًا عن الاهتمام بالورش الفنية ومعارض الفن التشكيلي ومنتجات الحرف اليدوية والتراثية ذات الطابع الأسواني المميز، للحفاظ عليها وتنمية المهارات.