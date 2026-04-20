إسعاد يونس تشارك الدعاء لهاني شاكر في وعكته الصحية

شاركت الفنانة إسعاد يونس الدعاء للفنان هاني شاكر، بعد تعرضه لوعكة صحية وسفره للعلاج بالخارج.

وكتبت إسعاد يونس عبر انستجرام: “اللهم يا شافي يا معافي، اشفِ هاني شاكر شفاءً لا يغادر سقمًا، وأذهب عنه كل ألم، وبدّل مرضه صحةً وعافية، واحفظه بعينك التي لا تنام”.

وأثارت أنباء متداولة خلال الفترة الأخيرة حول تدهور الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حالة من القلق بين جمهوره، بعد ما تردد عن وجوده داخل العناية المركزة بإحدى مستشفيات باريس.

الحالة الصحية لـ هاني شاكر

وفي هذا السياق، أكد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، أن النقابة تتابع عن كثب الحالة الصحية للفنان، مشددًا على أهمية دعم الجمهور له بالدعاء في هذه المرحلة.

الدعاء والدعم المعنوي

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إنه لا يرغب في الخوض في تفاصيل طبية دقيقة، مؤكدًا أن الحالة تتطلب الدعاء والدعم المعنوي.

