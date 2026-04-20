ممسوس.. صلاح الجهيني يبدأ التحضير لفيلم رعب جديد

بدأ السيناريست والمنتج صلاح الجهينى، التحضير لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم «ممسوس»، وهو فيلم شبابي ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب.

وحول الفيلم، قال صلاح الجهيني: «هذا هو الوقت المناسب لتقديم فيلم رعب شبابى يبرز جيلاً جديداً من النجوم الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية قوية، ويسعون لتقديم أنفسهم فى تجارب مختلفة».

من جهة أخرى، ينتظر المؤلف صلاح الجهيني، عرض فيلمه الجديد فرقة الموت، بدور العرض السينمائية.

يذكر أن انضم الفنان آسر ياسين إلى أبطال فيلم "فرقة الموت" مع الفنان أحمد عز، ومن المقرر أن يجسد خلال الأحداث شخصية الخط الذي يدور حولها أحداث العمل كما انضمت الفنانة منة شلبي لفريق عمل فيلم فرقة الموت .

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاءأحمد علاء ومن تأليف صلاح الچهيني، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدما معا عدد من الافلام ابرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء.

وكان أحدث أعمال صلاح الجهيني، هو فيلم ولاد رزق 3، الذي تم عرضه قبل عامين في عام 2024.

تدور أحداث فيلم “ولاد رزق 3” حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.