مدرس بجامعة الأزهر يحذر من خطورة الشيشة الإلكترونية

حذر الدكتور أحمد فصادة، مدرس الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر الشريف من خطورة الشيشة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها خطر يتسلل إلى البيوت.

وقال فصادة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: من المشاهد المؤلمة في هذه الأيام الانتشار المخيف للشيشة الإلكترونية بين الشباب والفتيات، بل وحتى بين بعض الصبيان صغار السن، حتى أصبحت تُستعمل علنًا وكأنها أمرٌ عادي لا ضرر فيه ولا حرج.

وأضاف، والحقيقة أن كثيرًا من الناس انخدعوا بشكلها العصري وروائحها المنوعة وألوانها الجذابة، فظنوا أنها أقل خطرًا من التدخين، بينما هي بابٌ من أبواب الإدمان وإفساد الصحة وإهدار المال، فضلًا عما تجر إليه من عادات سيئة وأضرار متتابعة.

وتابع: وعلى الآباء والأمهات ألا يتعاملوا مع الأمر باستهانة، فالمتابعة والتوجيه والحوار والحزم عند الحاجة مسؤولية لا يجوز التفريط فيها، خاصة عندما يتعلق الأمر بأبنائنا وبناتنا.

واستكمل قائلاً: كما أن على كل تاجرٍ يبيع هذه المنتجات أن يتقي الله تعالى، وألا يجعل الربح مقدمًا على صحة الناس وأخلاقهم، وألا يبيعها لصغار السن أو يعين على انتشارها بينهم، فإن المال الحلال المبارك خير من أرباحٍ يكون فيها ضررٌ على المسلمين..اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء، واصرف عنهم رفقاء السوء، ووفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم.