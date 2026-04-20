مع بغبغان | أحمد حلمي يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شارك الفنان أحمد حلمي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أحمد حلمي بلوك كاجوال من احد الحدائق بصحبة طائر البغبغان، وتفاعل معه متابعيه وجمهوره.

وحرص الفنان أحمد حلمي على الرد على سؤال حول تعاونه مع الفنانة منى زكي فى عمل فني واحد، وهو ما يتردد كثيرا من محبى النجمين.

وقال أحمد حلمي، فى لقاء ببرنامج “et بالعربي”: “على طول بيسألوني عن إني أعمل فيلم أنا ومنى، والله نفسي نعمل كده فعلا، احتمال يكون في حاجة، في كاتب كبير بيفكر فيها دلوقتي وهتظهر خلال شهرين أو 3 وأنا نفسي”.

بينما تحدث أيضا عن فيلمه الجديد “أضعف خلقه”، حيث قال: “خلصت فيلم ”أضعف خلقه"، وهو في مرحلة المونتاج، وعندي فيلم هنحاول نلحق بيه الصيف".