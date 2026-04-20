نزف ودخل الرعاية.. أعراض مبكرة تحميك من مضاعفات مرض هاني شاكر

تعرض الفنان هاني شاكر وعكة صحية شديدة في الأيام الماضية مما أدى إلى نقله للعناية المركزة.

وكان هاني شاكر يعاني من التهابات مزمنة في القولون أدت إلى حدوث نزيف حاد مما تطلب الى استئصال جزء من الامعاء.

وبعد إنهاء هاني شاكر للعملية استئصال جزء من القولون تعرض لمضاعفات شديده أدت الانتكاسة وفشل في الجهاز التنفسي مما تطلب نقلة للعناية المركزة.

أعراض التهاب القولون المزمن

يعد التهاب القولون المزمن من الأمراض التى يمكن تجنب مضاعفاتها الخطيرة التي عانى منها الفنان هانى شاكر من خلال اكتشاف أعراضها المبكرة وعلاجها بشكل صحيح.

ووفقا لموقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض التهاب القولون المزمن الذي تسبب في معاناة الفنان هاني شاكر.

اعراض التهاب الأمعاء

تختلف أعراض مرض الأمعاء الالتهابي حسب مدى شدة الالتهاب وموضعه وقد تتفاوت الأعراض بين بسيطة وشديدة.

يمر الشخص المصاب بمرض الأمعاء الالتهابي غالبًا بفترات من تفاقم المرض تليها فترات من التعافي .

أعراض مشتركة مع داء كرون

وتشمل الأعراض المتشابهة بين داء كرون والتهاب القولون التقرحي المزمن ما يلي:

الإسهال.

ألمًا وتقلصات مؤلمة في البطن.

وجود دم في البراز.

فقدان الشهية بدون سبب.

فقدان الوزن دون قصد.

الشعور بالتعب الشديد.

علامات الخطر

استشر اختصاصي الرعاية الصحية إذا لاحظت تغيرًا مستمرًا في عادات التغوط أو إذا كان لديك أي من أعراض مرض الأمعاء الالتهابي فرغم أن مرض الأمعاء الالتهابي ليس مميتًا على الأغلب، إلا أنه مرض خطير قد يُسبب لدى بعض الأشخاص مضاعفات تهدد الحياة.