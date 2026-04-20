مصر وفرنسا تطلقان الحوار الإستراتيجي الأول.. وتأكيد مشترك على خفض التصعيد في الشرق الأوسط

استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السفير مارتن برنز، أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية يوم الاثنين ٢٠ ابريل بمناسبة انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، ويشيد بعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتطلع لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات فى الشرق الاوسط، حيث اطلع وزير الخارجية المسئول الفرنسى على الجهود المصرية الحثيثة المبذولة لدعم المسار التفاوضى بين الولايات المتحدة وايران، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وانهاء الحرب.