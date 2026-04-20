لاشين : دعم كامل للمبادرات والأنشطة الثقافية في أسوان

إستقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة ، وذلك فى إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الثقافة ، ودعم الحراك الثقافى والفنى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ضوء إستراتيجية أسوان 2040 للإستثمار فى البشر .

وخلال اللقاء ، تم بحث سبل تكثيف الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بما يسهم فى ترسيخ الهوية الوطنية، وإكتشاف ورعاية المواهب الشابة ، إلى جانب تعزيز دور الثقافة كأحد محاور التنمية المستدامة ، خاصة فى ظل ما تتمتع به أسوان من مقومات حضارية وتراثية فريدة .

ومن جانبها، أعربت الدكتورة جيهان زكى عن تقديرها لحجم الجهود المبذولة داخل محافظة أسوان ، مؤكدة أن الوزارة تولى إهتماماً خاصاً بتنمية البنية التحتية الثقافية بالمحافظات الحدودية والجنوبية ، والعمل على نشر الوعى الثقافى والفنى فى مختلف محافظات الجمهورية .

لقاء

وأكد المهندس عمرو لاشين حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لتنفيذ المبادرات الثقافية، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ووزارة الثقافة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصرى .

ويأتي هذا اللقاء فى سياق دعم الدولة المصرية لقطاع الثقافة بإعتباره أحد القوى الناعمة التى تسهم فى بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الإنتماء الوطنى ، فضلاً عن دوره فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لوزيرة الثقافة تأكيداً على روح التعاون البناء والمثمر بين الجانبين .