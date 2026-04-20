محافظ أسوان: مهرجان أفلام المرأة يعكس الوجه الحضاري لزهرة الجنوب ويعزز مكانتها الدولية

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أصبح واحداً من أبرز المنصات الفنية والثقافية التى تعكس الوجه الحضارى لزهرة الجنوب على المستويات الإقليمية والدولية بإعتبارها مركزاً لتلاقى الثقافات والحضارات عبر التاريخ .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى الجاهزية الكاملة لإستقبال ضيوف الدورة العاشرة من المهرجان ، والمقرر إنعقادها خلال الفترة من 20 إلى 25 إبريل الجارى بما يليق بمكانة أسوان الجمالية والحضارية .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان ، والكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان حيث تم إستعراض الإستعدادات النهائية وخطة تنظيم الفعاليات لخروجها بالشكل المشرف .

وشهد اللقاء التأكيد على خروج الدورة العاشرة بصورة مبهرة بما يرسخ مكانة المهرجان كأحد أهم الأحداث السينمائية المتخصصة فى قضايا المرأة ، مع إبراز ما تشهده " عروس المشاتى " من نقلة نوعية فى البنية التحتية والتجميل الحضارى بما يتيح للضيوف من مختلف الجنسيات مشاهدة أسوان فى أبهى صورها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

والتأكيد أيضاً على الدور الحيوى للمهرجان فى تنشيط الحركة السياحية ، وتحويله إلى حدث سنوى ينتظره أهالى أسوان فى ظل الإقبال الكبير على العروض السينمائية وورش العمل التى تستهدف تمكين الفتيات والشباب ، مع توجيه إدارة المهرجان الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على دعمه المستمر ورعايته الكاملة لإنجاح هذه الدورة، ومتابعته الدقيقة لكافة التفاصيل، وحرصه على تذليل أية تحديات لضمان خروج الفعاليات بالشكل المشرف .

فضلاً عن التأكيد على أن محافظة أسوان تمثل شريكاً أصيلاً فى هذا الحدث الثقافى والفنى الذى يسهم فى نقل صورة مشرفة عن المجتمع الأسوانى ، ويعكس وعيه وتقديره للفنون والثقافة ، وأن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ليس مجرد فعالية فنية ، بل رسالة حضارية تعكس قوة مصر الناعمة ، وتدعم مكانة أسوان كمنارة للإبداع والتنوير.