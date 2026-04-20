الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسوان: تقديم كافة التسهيلات للبدء فى إنشاء مقر فرع القومى للمرأة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار ، ضمن مشاركة المجلس فى فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته العاشرة ، والذى يعد أحد أبرز المنصات الثقافية الداعمة لقضايا المرأة على المستويين الإقليمى والدولى .

ويأتى ذلك فى إطار دعم الدولة لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى مختلف مجالات التنمية .

وخلال اللقاء، رحب محافظ أسوان بوفد المجلس ، مؤكداً على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين المحافظة والمجلس القومى للمرأة فى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى رفع الوعى المجتمعى ، ودعم المرأة الأسوانية إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ، فضلاً عن تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ويتم تنظيم فعالياته وأنشطة بشكل مستمر تحت إشراف ومتابعة من الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس بأسوان .

قومى المرأة

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات للبدء فى إنشاء مقر فرع المجلس القومى للمرأة بمنطقة الإسكان المميز ليكون على الطراز الأسوانى وصديق للبيئة من خلال إستخدام الخامات ذات الطابع الجمالى المتناسق من خلال تحفيز المشاركة المجتمعية للفتيات والسيدات .

ومن جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها لروح التعاون المثمر والبناء مع أجهزة المحافظة ، مشيدة بالدور الحيوى الذى يقوم به محافظ أسوان لدعم قضايا المرأة ، وتهيئة المناخ المناسب لتعزيز مشاركتها فى مختلف الأنشطة ، خاصة فى المجال الثقافى والفنى. 
كما أكدت أمل عمار على حرص المجلس القومى للمرأة لتعزيز أطر التنسيق المستمر من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية ، وتنظيم ورش عمل تستهدف بناء قدرات المرأة ، وتحفيز مشاركتها الفاعلة فى المجتمع .

وتناول اللقاء بحث سبل تكثيف الجهود المشتركة خلال فترة المهرجان من خلال تنظيم فعاليات وندوات تناقش قضايا المرأة ، وتسليط الضوء على قصص النجاح والنماذج الملهمة بما يسهم فى دعم رسالة المهرجان ، وتعزيز الوعى المجتمعى بأهمية تمكين المرأة كركيزة أساسية للتنمية الشاملة .

وفى ختام اللقاء ، قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لرئيس المجلس القومى تأكيداً على التعاون بين الجانبين لتنفيذ خطط الدولة نحو تمكين المرأة ، وبناء مجتمع أكثر وعياً وتقدماً .

سيارات كروس أوفر
لكزس سوبر كار
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ضياء العوضي
