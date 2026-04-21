الزمالك يترقب قرار الكاف.. مقترح لإقامة مواجهة اتحاد العاصمة بدون جمهور

تترقب إدارة نادي الزمالك قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن تداعيات الأحداث التي شهدتها مواجهة أوليمبيك آسفي واتحاد العاصمة، والتي قد تؤثر على شكل المواجهات المقبلة في البطولة.

وكشفت الإعلامية سهام صالح عن وجود اتجاه داخل النادي لمخاطبة الاتحاد الأفريقي بشأن إمكانية إقامة مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة بدون حضور جماهيري.

من جانبها، أكدت نيرة الأحمر أنها ليست معنية مباشرة بهذا الملف، مفضلة تركه للمختصين داخل النادي، مشيرة إلى أن هناك مناقشات جارية داخل مجلس الإدارة في هذا الشأن.

وأضافت أن الزمالك ينتظر القرار الرسمي من الكاف، مع التأكيد على أن النادي سيسعى للحصول على كامل حقوقه وفقًا للوائح، لافتة إلى أن إقامة مباريات بدون جمهور سبق تطبيقها في بطولات أخرى