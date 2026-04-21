شبانة: بعد كل هذا التاريخ والإنجازات.. هل تزايدون على الخطيب الآن؟

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمود الخطيب يمثل قيمة كبيرة داخل الأهلي، ولا يمكن لأي شخص المزايدة على تاريخه أو انتمائه، مشيرًا إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت في عهده.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "الخطيب معجون أهلي، وبكل تاريخه ومجده، مفيش حد يقدر يزايد عليه، وهو فخر لينا، والأهلي كان موجود في 5 من آخر 6 نهائيات دوري أبطال أفريقيا وتوج بـ4 بطولات".

وأضاف أن الخطيب تواصل مع بعض أعضاء مجلس الإدارة والمقربين، مطالبًا بضرورة توضيح الحقائق، مشيرًا إلى أن النادي يفتقد دور بعض الشخصيات المؤثرة مثل الراحل العامري فاروق ومحمد شوقي.

وشدد على أن الأهلي يظل النادي الأكبر من حيث البطولات والتعاقدات والرعاية، مؤكدًا: "الأهلي أكبر نادي في التاريخ من حيث التتويج بالبطولات، ويمتلك أكبر عقد رعاية".

وأتم:" الأهلي فاز وديًا على زد بنتيجة 3-1، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والمدير الفني توروب فاجأ الجميع بمنح اللاعبين راحة لمدة يومين، رغم عودتهم مؤخرًا من إجازة استمرت 4 أيام، وهو ما أثار حالة من التساؤل قبل المباراة المهمة".