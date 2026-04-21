وزارة النقل: حملات توعية لطلاب المدارس لتعزيز الاستخدام الآمن للسكك الحديدية

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ حملات توعية تستهدف طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، بهدف ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن لمرفق السكك الحديدية والحفاظ على مرافق الدولة.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية مشتركة لرفع مستوى الوعي المجتمعي لدى النشء، من خلال تعريف الطلاب بأهمية الالتزام بالسلوكيات الصحيحة أثناء التعامل مع وسائل النقل، خاصة السكك الحديدية، وتجنب الممارسات التي قد تعرّض حياتهم والآخرين للخطر.

السلوكيات الخاطئة

وتركّز حملات التوعية على التحذير من عدد من السلوكيات الخاطئة، من بينها عبور المزلقانات أثناء غلقها، واستخدام ممرات غير مخصصة، وإلقاء المخلفات على القضبان، إلى جانب ركوب القطارات بطرق غير آمنة أو الاعتداء عليها، مع التأكيد على ما تسببه هذه التصرفات من مخاطر على الأرواح وتأثيرات سلبية على كفاءة التشغيل.

كما تتضمن الفعاليات عرض مواد توعوية وفيلمية، وتوزيع مطبوعات إرشادية تسهم في تعزيز مفاهيم السلامة والانضباط، وتشجيع الطلاب على تبني سلوكيات إيجابية تحافظ على هذا المرفق الحيوي.

تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بنشر الوعي بثقافة السلامة في قطاع النقل، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للحد من الحوادث والحفاظ على كفاءة التشغيل، خاصة في ظل خطط تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.