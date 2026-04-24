وزارة النقل تكشف بالتفاصيل جهودها للمساهمة في تحقيق التنمية في سيناء الحبيبة | صور

قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها ومن اهمها الممر اللوجيستي طابا-العريش وذلك بهدف المساهمة في تنمية سيناء الحبيبة وربط مناطق الإنتاج(الصناعي - الزراعي) بالموانئ البحرية وربط الموانىء البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط بواسطة شبكة من السكك الحديدية (ديزل) أو شبكة الطرق الرئيسية مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات ومن أهم عناصره (إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط «الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / ميناء العريش / طابا» بطول 500 كم والمناطق اللوجيستية بمواقع ( القنطرة شرق – العريش "رفح" - بغداد – الحسنة – النقب – طابا) وميناء طابا البحري

أولا: مشروعات الطرق

أولا المشروعات في نطاق محافظة شمال سيناء :-

1 المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بنطاق محافظة شمال سيناء

طرق ( دائري العريش الاسماعلية/العوجة- طريق الجدى- النفق /النقب- القسيمة/الكونتيلا/النقب- شرق مطار العريش -بغداد/بئر لحفن/العريش- غرب مطار العريش -ازدواج طريق عرضي1 – عرضي 4 – الطريق الأوسطي حتي العوجة )

2. المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق محافظة شمال سيناء :-

جاري تطوير الطريق الساحلي القنطرة شرق / بالوظة / العريش / رفح بطول 205 كم

ثانياً :- المشروعات في نطاق محافظة جنوب سيناء

1. المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها

طرق (سعال /كاترين-فيران /كاترين- طابا /النقب -نويبع/طابا-نويبع /دهب- شرم الشيخ/دهب -الطريق الدائري شرم الشيخ-وادي وتير -النفق /شرم الشيخ )

2. المشروعات الجاري تنفيذها

تشمل رفع كفاءة مسافة من مفارق فيران تجاه طور سيناء-رفع كفاءة مسافات متفرقة من طريق شرم الشيخ/دهب- ازدواج طريق نويبع /دهب وتم نهو ٢٢ كم كمرحلة اولى -المرحلة الثانية من كمين سعال تجاه نويبع جاري -رفع كفاءة طريق طابا/النقب (شق الثعبان) -رفع كفاءة طريق وادي وتير وأعمال الحمايات بكامل الطريق

ثالثا مشروعات السكك الحديدية في سيناء

تنفيذ مراحل قطار التنمية في سيناء بطول 500 كم ( مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / ميناء العريش / طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم)، والذي يُعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي التنموي (العريش / طابا) والذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة، وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء الحبيبة حيث:

1. تم رفع كفاءة كوبري الفردان القائم وازدواجه وإنشاء كوبري جديد مزدوج اعلى قناة السويس الجديدة بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير وتحديث محطات القنطرة شرق وجلبانة وبالوظة ورمانة ونجيلة وبئر العبد ، و تم افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتطوير المسافة من الفردان/ بئر العبد بطول ١٠٠ كم في اكتوبر ٢٠٢٤ ودخول القطار لارض سيناء بعد مرور ٥٧ عاما من التوقف وتم إنشاء عدد ٢ محطة بناءا على مطالب الأهالي لخدمة الجامعة الأهلية والجامعة التكنولوجية .

2. جاري تنفيذ مشروع خط سكة حديد بئر العبد / العريش / جنوبا رأس النقب (مطار طابا) بطول 353 كيلومترًا ، وانشاء و صلة السكك الحديدية الى ميناء العريش بطول 12 كم ، ووصلة شرق التفريعة لخدمة مصنع نيرك وميناء شرق بورسعيد

رابعاً : مشروعات النقل البحري

أولا : -إنشاء ميناء طابا البحري

ويشمل إنشاء رصيف بحري ومارينا لليخوت ومنطقة ردم خلف الرصيف وساحة تشوين حاويات وساحة تشوين بضائع ومباني إدارية وورش إصلاح ومخازن واماكن انتظار للسيارات وسور حول الميناء

ثانيا :- تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري

أعمال التطوير بالميناء يتم تنفيذها على مرحلتين ،الاعمال البحرية بالحوض الأول و تتضمن ، "الأسبقية الأولى" والتي تم إنجازها بنسبة 100% وشملت ( تنفيذ حاجز أمواج رئيسي بطول 1250 متر – وإنشاء رصيف سيناء بطول 250 متر – وإنشاء حماية شرقية للرصيف بطول 500 متر – إنشاء حاجز أمواج ثانوي شرقي بطول 250 متر – إنشاء رصيف تحيا مصر بطول 915 متر ) ، والأسبقية الثانية والتي وصلت نسبة إنجازها 51.1 % وتشمل تنفيذ ( المنشأت الإدارية بعدد 13 مبنى إداري– وعدد 5 بوابات دخول وخروج – وعدد 5 مباني خدمة بوابات – ومنطقة الخدمات والصيانة – وتنفيذ شبكات الموقع العام ) ، بالإضافة إلى الأسبقية الثالثة والتي تم إنجازها بنسبة 100% والتي تم خلالها إنشاء الرصيف السياحي بطول 1000 متر ، كما تشمل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية ( الحوض الشرقي ) والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 21.4% تنفيذ ( أرصفة بحرية بطول 1908 متر – وتنفيذ حاجز الأمواج الشرقي بطول 930 متر – وتنفيذ امتداد حاجز الأمواج الغربي القائم بطول 1290 متر ) ، كما تم تنفيذ الأسوار بطول 5664 متر ومتبقي 2566 متر لتصبح بإجمالي 8230 متر بعد إتمام تنفيذها ، ويتم في ميناء العريش تنفيذ مشروع إنشاء صوامع الاسمنت بميناء العريش البحري والذي يشتمل على ( إنشاء عدد 4 صوامع للاسمنت "سعة الصومعة الواحدة 10000 طن" بميناء العريش البحري بغرض تصدير الاسمنت على الأسواق العالمية بواقع عدد 2 صومعة للاسمنت الأبيض وعدد 2 صومعة للاسمنت الرمادي وعمل حسابات لتوسعات مستقبلية – وعدد 2 مبنى خدمات للصوامع مبنى الإلكتروميكنيكال ومبنى الكنترول )

خامساً: مشروعات الموانئ البرية والجافة

قامت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بتنفيذ مشروع تطوير ميناء طابا البري بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون جنيه، حيث شملت أعمال التطوير إنشاء أنشطة تجارية داخل الميناء، ورفع كفاءة القدرة التشغيلية لصالات السفر والوصول، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة للمراقبة وأنظمة الدفاع المدني ومكافحة الحريق، جاري صيانة التكييف المركزي، بما يتواكب مع أعمال التطوير ويعزز من كفاءة التشغيل والأمان.

وفي إطار توجهات الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وبالتركيز على تعظيم الاستفادة من محور العريش – طابا باعتباره أحد المحاور التنموية الحيوية، قامت الهيئة بإعداد مخطط متكامل لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على امتداد هذا المحور، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء سيناء، مع إعطاء أولوية لهم في التشغيل والتأهيل، وتعزيز الاستفادة من الموارد والمقومات الطبيعية بالمناطق المحيطة بالمحور.

وتشمل هذه المشروعات المواقع التالية:

1. ميناء القنطرة شرق الجاف.

2. المنطقة اللوجستية بالعريش .

3. منطقة بغداد اللوجستية بجوار مصانع الأسمنت والرخام .

4. المنطقة اللوجستية بمدينة الحسنة.

5. المنطقة اللوجستية بمنطقة النقب عند تقاطع طريق وادي وتير .المنطقة اللوجستية بطابا بجوار ميناء طابا البحري الجديد.

كما قامت الهيئة بإنشاء منظومة متكاملة لتحصيل مقابل الخدمات بالموانئ، مع توظيفها في تطوير نظم الإدارة والتشغيل، بما يحقق تقليل زمن مكوث الشاحنات داخل الموانئ، وخفض فترات الانتظار خارجها، ورفع كفاءة منظومة التداول، فضلًا عن إنشاء غرفة مركزية للسيطرة والتحكم لمتابعة وإدارة العمليات بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة، دعمًا للتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.