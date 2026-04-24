الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يلتقطان الصور قبل القمة الأوروبية

التقطت الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليدس، الصور قبل انطلاق القمة الأوروبية.

ووصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار لارنكا الدولي، في مستهل زيارة يقوم بها إلى قبرص للمشاركة في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وكان في استقباله عند الوصول ميخائيل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، والسفير محمد زعزوع، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية قبرص، وأعضاء السفارة المصرية في نيقوسيا.