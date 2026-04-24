قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هوندا تسجل أضخم خسارة في تاريخها بعد إلغاء مشروع السيارات الكهربائية

عزة عاطف

تواجه شركة هوندا اليابانية العملاقة منعطفًا تاريخيًّا هو الأصعب في مسيرتها، حيث تستعد لتسجيل أول خسارة صافية لها منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 1957. 

وتأتي هذه التوقعات الصادمة في ظل تراجع حاد في الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، مما دفع الشركة إلى اتخاذ قرارات قاسية بإلغاء ثلاثة مشاريع كبرى للسيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية، لتنضم بذلك إلى عمالقة آخرين مثل جنرال موتورز وستيلانتيس في مواجهة "واقع مرير" لقطاع الطاقة النظيفة الذي لم يحقق التوقعات المرجوة لعام 2026.

خسائر تريليونية وتراجع في استراتيجية التحول الرقمي

تشير التوقعات المالية إلى أن هوندا قد تتكبد خسائر تصل إلى 2.5 تريليون ين (ما يعادل حوالي 15.7 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل صدمة للمستثمرين الذين اعتادوا على استقرار الأرباح اليابانية. 

ويعود السبب الرئيس لهذا التراجع إلى الإلغاء المفاجئ لخطط إنتاج طرازات كهربائية هامة، من بينها مشروع "أفيلا 1" (Afeela 1)، في خطوة تعكس فشل المراهنة الكاملة على المحركات الكهربائية وحدها في ظل التحديات اللوجستية وضعف الإقبال في الأسواق الأمريكية، مما كلف الشركة مليارات الدولارات في تكاليف التطوير الملغاة.

العودة إلى المحركات الهجينة والتقليدية

أمام هذا الواقع المالي الصعب، بدأت هوندا في إعادة رسم خريطة طريقها المستقبلية من خلال تحويل تركيزها مجددًا نحو المحركات الهجينة (Hybrids) ومحركات الاحتراق الداخلي (ICE) المتطورة. 

ويرى الخبراء أن هذا التوجه يمثل استجابة واقعية لمتطلبات السوق الحالية، حيث لا يزال المستهلك يفضل السيارات التي تمنحه حرية التنقل دون القلق من مدى البطارية أو نقص البنية التحتية للشحن، وهو ما دفع شركات عالمية أخرى لاتباع النهج ذاته لتأمين استقرارها المالي وتجنب الانهيار في مواجهة المنافسة الشرسة.

تمثل هذه الأزمة جرس إنذار لصناعة السيارات اليابانية بأكملها، حيث تكشف أن التحول الكهربائي ليس مجرد سباق تقني، بل هو مخاطرة مالية كبرى قد تهدد كيانات صناعية صمدت لعقود. وبحلول نهاية عام 2026، ستكون هوندا مطالبة بإثبات قدرتها على التعافي من هذه الخسارة التاريخية عبر تقديم جيل جديد من السيارات الهجينة التي تجمع بين كفاءة الوقود والتكنولوجيا الذكية، في محاولة لاستعادة ثقة المساهمين والحفاظ على إرثها العريق كواحدة من أكثر شركات السيارات اعتمادية في العالم.

هوندا خسائر شركة هوندا 2026 إلغاء سيارات هوندا الكهربائية أسعار السيارات الهجينة سوق السيارات العالمي

