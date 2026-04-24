الفيلم السعودي هجرة يحصد جائزة أفضل فيلم بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

أعلنت لجان تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن جوائز دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 20 إلى 25 إبريل الجاري، وتحمل اسم رائدة السينما عزيزة أمير ووصل عدد الأفلام المشاركة في دورة هذا العام إلى 73 فيلماً من 34 دولة.

وشهدت الدورة هذا العام تعاون كبير ومثمر بين المهرجان والاتحاد الأوروبي في مصر خلال برنامج الورش ومنتدي نوت وخاصة فيما يخص قضايا المرأة وحقوقها، والمساعدة في تمكين المرأة والمساواة ومحاربة العنف ضد المرأة، ودعم صناع الأفلام من المخرجين والكتاب الذين يعملون على دعم القضايا الاجتماعية، لأن الأفلام توجه رسائل مهمة عن المرأة وقضاياها ودورها في المجتمع، وكذلك العمل على تمكينها في مناحي متعددة، وشدد الاتحاد الأوروبي على استمراره في دعم برامج التدريب لصناعة الأفلام ودعم هذه الصناعة.



وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم عرض برومو لأبرز الفعاليات واستعراض الأفلام الفائزة بجوائز الدورة العاشرة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

جوائز مسابقة الفيلم الطويل

وذهبت جائزة أفضل فيلم إلي فيلم "هجرة" وهو إنتاج مشترك بين (المملكة العربية السعودية- العراق- المملكة المتحدة)، وحصد جائزة لجنة التحكيم الفيلم الهولندي "عاملها كسيدة"، وذهبت جائزة أفضل مخرج لفيلم "ابنة الكوندور" وهو إنتاج مشترك بين (بوليفيا -بيرو- ارجواي)، وفاز بجائزة أفضل ممثل "نواف الظفيري" عن فيلم "هجرة"، وجائزة أفضل ممثلة إلي نينكي بلاس عن فيلم "عاملها كسيدة"، كما فاز بجائزة أفضل سيناريو فيلم "البيت البرتغالي" وهو إنتاج (إسبانيا - البرتغال)، ومنحت لجنة التحكيم تنويه خاص لفيلم "كومبارسا" وهو إنتاج مشترك بين (جواتيمالا- الولايات المتحدة الأمريكية).

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل في الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة المخرجة وكاتبة السيناريو البولندية دي كيه فيلخمان (دوروتا كوبييلا فيلخمان) التي سبق ترشيحها لجائزة الأوسكار، وتضم اللجنة في عضويتها النجمة "حنان مطاوع"، والفنانة والمنتجة "أبريل فيلا"، والإعلامية والمنتجة المغربية "فاطمة النوالي آزر"، و"لمياء بلقايد قيقة".

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

وذهبت جائزة أفضل فيلم قصير للفيلم الفرنسي "لقد قضينا وقتا ممتعا"

وفاز فيلم "المينة" بجائزة أفضل وهو إنتاج (المغرب- إيطاليا- فرنسا -قطر)، كما فاز الفيلم الإيطالي النموذج الكينيبالي بجائزة لجنة التحكيم.

وتضم لجنة تحكيم الفيلم القصير النجمة بشري والناقد الأسباني إدواردو جيوت وسولاي غربية.

جوائز الاتحاد الأوروبي

وفاز بجائزة الاتحاد الأوروبي الفيلم التونسي "دنيا"، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي النجمة سماح أنور وتضم في عضويتها النجم باسم سمرة والفنانة أروي جودة والمخرجة الإسبانية ماريا أبنيا والأكاديمي التونسي طارق بن شعبان.



جوائز مسابقة أفلام الورش

وفاز فيلم "رحلة لم تكتمل" بجائزة أحسن فيلم عمل جماعي بمسابقة أفلام الورش، وذهبت جائزة أحسن إخراج لفيلم "دار مسنين"، وفاز بجائزة أحسن تمثيل لممثلة فيلم لين (الأم)، ومنحت لجنة التحكيم شهادة تقدير لفيلم "الرسامة" لتسليطه الضوء على شخصية ملهمة، كما قدمت اللجنة شكر خاص للفنان أيمن عبد المنعم على مشاركته القيمة ومساهمته الفعالة في إنتاج وصناعة أفلام الورش ومنحت اللجنة أيضاً تنويه خاص لبسملة بطلة فيلم "سن القلم".

وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة "أفلام الورش" من الفنانة سماء إبراهيم والفنان أمير صلاح الدين والفنانة والمنتجة "يارا جبران"،

مسابقة أفلام ذات آثر

وفاز بجائزة أحسن فيلم فيلم "تهويدة ما بعد النوم"، إخراج عبد الرحمن بركات، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أحسن فكرة لفيلم "ياللا عجل"، إخراج سارة إلياس، كما فاز فيلم "الدرج" إخراج مايك يوناني بجائزة لجنة التحكيم.

وتضم لجنة تحكيم أفلام مسابقة أفلام ذات أثر الفنانة فرح يوسف والفنان حمزة العيلي والمخرجة والكاتبة سارة رزيق.



مسابقة أفلام الجنوب

وحصد المركز الأول في مسابقة أفلام الجنوب فيلم "مسافات" للمخرجة ليزا كمال، وفاز فيلم " بيداى" للمخرج عبد الله حسن بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث لفيلم "مبقاش براح" للمخرجة ميرا ممدوح.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة "أفلام الجنوب" الفنانة لقاء الخميسي وصانع الأفلام روش عبدالفتاح والمخرجة والكاتبة يمنى خطاب، وهي تحمل اسم الكاتب الراحل الكبير عاطف بشاي الذي دعم صناع السينما في وجوده وعقب رحيله .

