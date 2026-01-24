إسراء عبد الفتاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع زوجها حمدي الميرغني

لفتت إسراء عبد الفتاح الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة في أحدث ظهور لها برفقة زوجها الفنان حمدي الميرغني، حيث شاركت متابعيها صورًا من سهرة مميزة بأحد الأماكن الراقية.

إطلالة إسراء عبدالفتاح

وظهرت إسراء زوجة حمدي الميرغني مرتدية فستانًا أسود قصيرًا اتسم بالبساطة والأناقة، ونسّقته مع حذاء طويل باللون الأسود وحقيبة صغيرة، ما أضفى على إطلالتها لمسة عصرية وراقية في الوقت نفسه، بينما اعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها بشكل جذاب.

ويحرص الثنائي دائمًا على مشاركة لحظاتهما السعيدة مع الجمهور، حيث يحظيان بتفاعل كبير من المتابعين الذين أشادوا بإطلالة إسراء الأنيقة في أحدث ظهور لها.