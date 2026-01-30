قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود التموين في إحكام الرقابة علي الأسواق ويؤكد تحرير 243 محضر مخالفات مخابز

مروة فاضل

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق خلال يومى الخميس والجمعة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وأسفرت الحملات عن:-

تحرير 153 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة.

تحرير 90 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

تم ضبط طن دقيق  بدون مستندات مجهول  المصدر وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.

