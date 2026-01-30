لتخفيف أعباء الكهرباء..تحرك من النواب بشأن مشروع وطني يحول القمامة لطاقة

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء و وزير البيئة و وزير الكهرباء ، بشأن عدم وجود مشروع وطني يحول القمامة إلي طاقة .



و أشارت" سعيد" في طلبها إلى أنه و في ظل تبني الحكومة استراتيجية وطنية تتبني التنمية المستدامة ، لم أجد مشروع موحد علي مستوي الجمهورية يحول و يعيد تدوير القمامة و المخلفات إلي طاقة ، موضحة أن هناك بلدان كاملة قائمة علي تدوير المخلفات و تحويلها إلي طاقة للتشغيل اليومي .



و أكدت عضو البرلمان إلى أنه بدل من الطرق العادية و التقليدية للطاقة باتت هناك طرق تحقق التنمية المستدامة ، تحافظ علي البيئة و تخفف علي المواطن عبء أسعار الكهرباء .



واقترحت عضو البرلمان أنه بدلا من تغليظ العقوبات علي سرقات التيار الكهربائي ، لابد أن تكون هناك مشروعات تخفض الضغط على استهلاك الكهرباء و تخفض من أسعارها مما سيعود بالطبع علي الاستهلاك المحلي و خفض تكاليف التصنيع ، فضلا عن التشجيع علي جذب مزيد من الاستثمارات و تحويل بلدنا إلي بلد خضراء بلا قمامة صحية .



واختتمت " سعيد" حديثها قائلة:" القمامة كنز لمن يستطيع التعامل معها ، لذا وجب مناقشة الأمر مع وزير البيئة و الكهرباء ".

