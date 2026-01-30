قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألفاظ خادشة ورقص فاضـ.ح.. مباحث الآداب تتحرى حول نشاط بلوجر الدقي
ترامب: حذرت إيران.. ومن الرائع ألا نضطر لاستخدام السفن الحربية القوية
اقتصادي: السياحة تقود تعافي الاقتصاد المصري ونموه خلال المرحلة الحالية
أعلى سعر دولار اليوم 30-1-2026
مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
إذاعة جيش الاحتلال: الضربة الأمريكية لإيران مسألة وقت.. ورفع التأهب بسلاح الجو
لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
دعاء ثاني جمعة من شعبان .. كلمات تغفر ذنوبك وتقضي حاجتك
مخاوف استخباراتية أمريكية من تجدد الاضطرابات في إيران الأحد
فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حرائق مناطق تدوير المخلفات.. "الزبالين" في مواجهة الخطر

منطقة الزرايب
منطقة الزرايب
رنا أشرف

في واحدة من أخطر الحوادث التي شهدتها مناطق تجميع المخلفات خلال الفترة الأخيرة، اندلع حريق واسع النطاق بمنطقة الزرايب بحي الزبالين في منشأة ناصر، مخلفًا حالة من القلق والخوف بين الأهالي، بعد أن امتدت ألسنة اللهب بسرعة إلى عدد من المباني المستخدمة في تجميع وفرز وإعادة تدوير القمامة.

 الحريق، الذي اندلع في ساعات المساء واستمر لساعات طويلة قبل السيطرة عليه، كشف من جديد عن حجم المخاطر التي تحيط بسكان المنطقة، في ظل تكدس المخلفات وقرب أماكن العمل من الكتل السكنية، وغياب إجراءات السلامة الكافية لمواجهة مثل هذه الكوارث.

ومع تصاعد ألسنة الدخان في سماء المنطقة، عاش الأهالي لحظات حرجة، وسط محاولات فردية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل وصول قوات الحماية المدنية التي خاضت سباقًا مع الزمن للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق أكثر كثافة سكانية. 

ورغم عدم تسجيل أي خسائر بشرية، إلا أن الحريق خلف خسائر مادية كبيرة.

لحظات الرعب| أهالي الزرايب يروون لصدى البلد تفاصيل حريق منشأة ناصر: تراكم المخلفات السبب

عبدالرحمن، أحد سكان منطقة الزرايب، أوضح في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن موقع الحريق يعرف بمنطقة الزرايب أو حي الزبالين بمنشأة ناصر، وهي منطقة مخصصة لتجميع المخلفات، خاصة مخلفات الفنادق والمطاعم والأماكن التجارية، حيث يتم نقلها إلى هناك لإعادة التدوير. 

وأشار إلى أن تراكم هذه المخلفات في مكان واحد لفترات طويلة يؤدي إلى انبعاث غازات قابلة للاشتعال، ما يجعل اندلاع الحرائق أمرًا متوقعًا في مثل هذه المناطق.

وأضاف أن الحريق بدأ في أحد المنازل قبل أن يمتد سريعًا إلى أربعة أو خمسة منازل مجاورة، نتيجة طبيعة المواد القابلة للاشتعال الموجودة بالمكان. ولفت إلى أن النيران اندلعت في حدود الساعة الثامنة أو التاسعة مساءً، واستمرت محاولات السيطرة عليها حتى تم إخمادها بالكامل قرابة الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

وأكد عبدالرحمن، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، موضحًا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين السكان، وهو ما طمأن الأهالي رغم الخسائر المادية التي لحقت بالمكان.

أصوات انفجارات متكررة بسبب عبوات زجاجية داخل المخلفات
 

وأوضح أن مقاطع الفيديو المتداولة للحريق تظهر أصوات انفجارات متكررة، مرجعًا ذلك إلى وجود عبوات زجاجية كبيرة، مثل زجاجات المياه والمواد الأخرى المغلقة، والتي تتعرض للانفجار بفعل ارتفاع درجات الحرارة، ما يزيد من حدة الحريق وأصواته.

المباني المتضررة مخازن وأدوار لإعادة التدوير وليست سكنية
 

واختتم عبدالرحمن تصريحاته بالتأكيد، أن المباني المتضررة ليست عمارات سكنية بالمعنى المتعارف عليه، وإنما مبانٍ تُستخدم كأدوار ومخازن لإعادة تدوير المخلفات، وهو ما يفسر طبيعة المواد الموجودة داخلها وسرعة انتشار النيران.
 


 

منطقة الزرايب حي الزبالين حريق منطقة الزرايب المخلفات منشأة ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

إنترنت بلا حدود

حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

إمام عاشور

تحقيق وعقوبات.. تطور جديد حول تخلف إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يؤجل حسم ملف مقعدي القائمة الأفريقية

امام عاشور

مدحت عبد الهادي عن أزمة إمام عاشور: لم يفعلها أثناء تواجده في الزمالك

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد