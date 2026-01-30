أرقام شكاوى رفع المخلفات بدمياط

كثف فريق لجنة التدخل السريع في دمياط جهوده لإزالة المخلفات ورفع التراكمات بالسنانية شارع الحدادين وفرد الرمال النظيفة واعمال التطهير

جاء ذلك بمشاركة محمد الدالي مدير ادارة شئون البيئة وم .محمد كيوان مدير ادارة المركبات و محمود فايد مدير الادارة العامة للأزمات والكوارث حيث تم الاستعانة بسيارات إدارة المركبات بالديوان العام لازالة ورفع تجمعات القمامة بالشيخ ضرغام والعنانية ورفع المخلفات وتنظيف الشوارع بشارع نافع بدمياط وأيضاً تمت حملة مكبرة بشارع المحور خلف مطعم ابو صالح بمشاركة مديرية الشئون الصحية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي حيث تم شفط المياه الراكدة واعمال التطهير وسوف يتم استكمال اعمال اللجنة غدا بذات المنطقة للردم وفرد الرمال ، وذلك للحفاظ على نظافة الشوارع للارتقاء بالبيئة وتجنب التلوث والاثار السلبية الناتجة عن تراكم تلك المخلفات وكذلك الارتقاء بالمظهر العام اللائق والحفاظ علي البيئة .

وتمت اعمال المكافحة الارضية للحد من القوارض وناقلات الامراض، وذلك للحفاظ على الصحة العامة .

وتم تخصيص ارقام في حالة الابلاغ الفوري عن الشكاوى لتوضيح مكان الشكوى بالموقع على الارقام التالية : 01556681111

01556682222

فيما وتهيب محافظة دمياط السادة المواطنين مجددًا الالتزام بمواعيد مرور سيارة الوحده المحليه لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا ، والقائها في الأماكن المخصصة وعدم إلقائها في الأماكن والاراضي الفضاء لعدم تعرضهم للمسآلة القانونية وعلى جميع اصحاب الأراضي الفضاء عدم تركها لتراكم المخلفات والحفاظ عليها نظيفة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ علي نظافة الشارع والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق وعدم تجمع الكلاب بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها.