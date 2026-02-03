غتيم يتابع تطوير منظومة تعبئة وتنمية الموارد الذاتية لمحافظة بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع المُوسّع الذي عقده "اليوم" بحضور فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية ،والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية،في إطار استكمال متابعة تطوير منظومة تعبئة وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وإطلاق المهمة الاستشارية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص،وذلك ضمن أهداف ومحاور عمل المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق اللامركزية .

حضر الاجتماع:"بلال حبش "نائب المحافظ، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ،ومن فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية:الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع،سيد البدري استشاري تنمية الموارد المالية المحلية، الدكتورة رشا عبد الحكيم استشاري الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص،شيرين محجوب مساعد إداري بالمشروع، بجانب علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية،أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ورؤساء المدن ومديري الإدارات المعنية بديوان المحافظة(الشؤون القانونية،الشؤون المالية،التخطيط الإستراتيجي،الحسابات،الأملاك،الموازنة، الاستثمار، المجالس واللجان ،مديري منطقتي بياض العرب وكوم أبوراضي الصناعيتين ،ونقابة الزراعيين، فرع المجلس القومي للمرأة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية مستثمري المناطق الصناعية،ومسؤولى المشروعات والإدارات المختصة بالموارد الذاتية (المواقف وساحات الانتظار ،الإعلانات ،الأسواق والسويقات، وحدة الإسكان الاقتصادي، مشروعات الدواجن المركزية.

واستمع المحافظ لعرض مُجمل قدمه فريق العمل بمشروع الدعم الفني بالوزارة، تضمن الإشارة إلى ما تم تنفيذه خلال الفترات الماضية والتي شملت إعداد تقييم للوضع الحالي وما تبعها من وضع خطة عمل تفصيلية بمشاركة الإدارات واللجان والجهات ذات الصلة وذلك من خلال عقد لقاءات مكثفة والتي أثمرت عن إعداد دليل استرشادي لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة ، بجانب مناقشة.

عددا من المحاور والملفات،تضمنت التعريف بالمهمة الاستشارية وآليات العمل التي سيتم تنفيذها لتنمية الموار الذاتية بالمحافظة ،التعريف بالموارد المالية وكيفية تنميتها والتعرف على الأنشطة والمشروعات وأهم مصادر الموارد المحلية الذاتية للمحافظة ، والموارد في الوحدات المحلية ودور رؤساء المراكز في تنمية الموارد المحلية والذاتية.

حيث تم تقديم عرض بريزينتيش "Presentation" قدمته إداراة الموازنة ـ تضمن الإشارة إلى مؤشرات الإيرادات المُحصلة من موارد المحافظة الذاتية من (الإعلانات ،المواقف، الأسواق وساحات الانتظار) ومعدلات نسب الزيادة في التحصيل في الفترة من يوليو 2024 حتى ديسمبر 2025 ،واستعراض بعض التحديات والمعوقات الإدارية والإجراءات المالية والمصرفية التي تؤثر على نسب ومعدلات التحصيل والطرق والآليات التي تم اتخذتها المحافظة للتغلب وتذليل تلك المعوقات.

من جانبه رحب المحافظ بفريق عمل مشروع الدعم الفني، مثمناً الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية فى مجالات دعم جهود المحافظات لتطوير الإدارة المحلية،لاسيما فى المجالات التي تتماشى مع احتياجات المواطنين والتى تدعم وتعزز الموارد الذاتية للمحليات بما ينعكس بالإيجاب على دعم الرؤى والاستراتجيات المحلية فى تحسين مستوى وجودة القطاع الخدمي من خلال تعزيز القطاع التنموي فى مختلف المجالات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظات وتكتسب فيها ميزات نسبية وقدرات تنافسية متنوعة.

كما أكد المحافظ أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتضافر كافة الجهود لتحقيق رؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية في مجال الإصلاح الإداري وتفعيل اللامركزية وتحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات لتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية ، مشيرا إلى حرص المحافظة على تطبيق أفضل الممارسات في التخطيط والمتابعة بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية.

فيما أضاف مدير وحدة التنمية الاقتصادية أن المهمة الاستشارية لفريق عمل مشروع الدعم الفني ، تتضمن عقد اجتماعات وورش عمل على مدار اليوم وغدا، بحضور استشاري الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص والمختصين من المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومديري الإدارات المعنية من الاستثمار والصناعة والتنمية والتخطيط،لبحث التحديات والمشكلات التي تعوق تنمية الموارد المالية المحلية بالمحافظة والتعرف على الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي في سبيل تذليل تلك المعوقات،بجانب استعراض أنشطة وجهود المستوى المركزي للوزارات والهيئات في التعامل مع التحديات في ملف تنمية الموارد الذاتية ، وإعداد تصور عام لتطوير ملف تنمية الموارد في ضوء الجهود التي تمت على المستويين المركزي والمحلي وعرض أهم النتائج التي تضمنتها اللوائح المُعتمدة ودور رؤساء المشروعات ومديري الإدارات ومراقبي الحسابات في المرحلة القادمة.