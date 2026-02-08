قمر الدودة يزين سماء مارس.. موعد العرض السماوي الأجمل في 2026

يترقب عشاق الفلك حول العالم ظهور ظاهرة فلكية مميزة في مطلع شهر مارس 2026، حيث يكتمل القمر في مشهد ساحر يُعرف باسم "قمر الدودة"، ليقدم عرضا سمويا يجمع بين جمال الإضاءة الكاملة وإمكانية مشاهدة خسوف قمري مميز.

موعد اكتمال قمر الدودة في 2026

سيبلغ القمر مرحلة البدر الكامل في 3 مارس 2026 عند الساعة 6:38 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:38 بتوقيت غرينتش)، حين يكون القمر والشمس في مواجهة مباشرة من منظور الأرض، فيظهر قرص القمر مضاءا بالكامل.

وفي منطقة الشرق الأوسط، يمكن مشاهدة القمر مكتملا مساء 2 مارس أو صباح 3 مارس وفقا لموقع الغروب والشروق في كل دولة.

كيف سيبدو القمر في السماء؟

سيظهر القمر كبيرا ومضيئا بالقرب من الأفق الشرقي عند الغروب، ثم يزداد لمعانه مع ارتفاعه في السماء ليكتسب لونا فضيا ساطعا وقد يلاحظ المراقبون تغيرا في لونه إلى الأصفر أو البرتقالي عند الأفق نتيجة مرور ضوئه عبر الغلاف الجوي للأرض.

لماذا يسمى قمر الدودة؟

يرجع اسم قمر الدودة إلى فترة أواخر الشتاء وبداية الربيع، حين تبدأ التربة المتجمدة بالذوبان وتظهر ديدان الأرض، التي تُعد مصدرا غذائيا مهما للطيور.

ويُعتقد أن هذا الاسم مستوحى من تقاليد قبائل السكان الأصليين في أمريكا الشمالية التي كانت تطلق أسماء على الأقمار تبعًا لتغيرات الطبيعة والفصول.

أسماء أخرى لقمر مارس عبر الثقافات

يحمل قمر مارس تسميات مختلفة تعكس طبيعة الموسم والثقافات المحلية، منها:

-قمر السكر لدى بعض القبائل الأمريكية.

-القمر العفيف أو قمر الموت في التراث الإنجليزي القديم.

-قمر الإوز أو قمر النسر مرتبطا بهجرة الطيور.

-قمر الرياح العاتية لدى شعب بويبلو بسبب الرياح القوية في هذا الوقت من العام.

خسوف قمري متزامن وفرصة تصوير فريدة

يتزامن اكتمال القمر مع خسوف قمري جزئي قد يصل إلى شبه كلي عند الساعة 6:04 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث يغمر ظل الأرض القمر بلون أحمر قاتم لمدة تقارب 58 دقيقة، في ظاهرة تُعرف بـ"القمر الدموي".

فرصة ذهبية لمحبي الفلك والتصوير

يُعد قمر الدودة فرصة مثالية لمراقبة تغيّر الفصول، ورصد النجوم والكواكب في سماء مارس، إضافة إلى التقاط صور مميزة لسطح القمر وظلاله المتغيرة خلال الخسوف، ما يجعل الحدث واحدا من أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة في 2026.