تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
إسرائيل: هبوط اضطراري لطائرة «ويز إير» في مطار بن جوريون بعد الاشتباه بحدث أمني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

قمر الدودة يزين سماء مارس.. موعد العرض السماوي الأجمل في 2026

قمر الدودة
قمر الدودة
أمينة الدسوقي

يترقب عشاق الفلك حول العالم ظهور ظاهرة فلكية مميزة في مطلع شهر مارس 2026، حيث يكتمل القمر في مشهد ساحر يُعرف باسم "قمر الدودة"، ليقدم عرضا سمويا يجمع بين جمال الإضاءة الكاملة وإمكانية مشاهدة خسوف قمري مميز.

موعد اكتمال قمر الدودة في 2026

سيبلغ القمر مرحلة البدر الكامل في 3 مارس 2026 عند الساعة 6:38 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:38 بتوقيت غرينتش)، حين يكون القمر والشمس في مواجهة مباشرة من منظور الأرض، فيظهر قرص القمر مضاءا بالكامل.

القمر

وفي منطقة الشرق الأوسط، يمكن مشاهدة القمر مكتملا مساء 2 مارس أو صباح 3 مارس وفقا لموقع الغروب والشروق في كل دولة.

كيف سيبدو القمر في السماء؟

سيظهر القمر كبيرا ومضيئا بالقرب من الأفق الشرقي عند الغروب، ثم يزداد لمعانه مع ارتفاعه في السماء ليكتسب لونا فضيا ساطعا وقد يلاحظ المراقبون تغيرا في لونه إلى الأصفر أو البرتقالي عند الأفق نتيجة مرور ضوئه عبر الغلاف الجوي للأرض.

لماذا يسمى قمر الدودة؟

يرجع اسم قمر الدودة إلى فترة أواخر الشتاء وبداية الربيع، حين تبدأ التربة المتجمدة بالذوبان وتظهر ديدان الأرض، التي تُعد مصدرا غذائيا مهما للطيور.

ويُعتقد أن هذا الاسم مستوحى من تقاليد قبائل السكان الأصليين في أمريكا الشمالية التي كانت تطلق أسماء على الأقمار تبعًا لتغيرات الطبيعة والفصول.

القمر

أسماء أخرى لقمر مارس عبر الثقافات

يحمل قمر مارس تسميات مختلفة تعكس طبيعة الموسم والثقافات المحلية، منها:

-قمر السكر لدى بعض القبائل الأمريكية.
-القمر العفيف أو قمر الموت في التراث الإنجليزي القديم.
-قمر الإوز أو قمر النسر مرتبطا بهجرة الطيور.
-قمر الرياح العاتية لدى شعب بويبلو بسبب الرياح القوية في هذا الوقت من العام.

القمر الوردي

 خسوف قمري متزامن وفرصة تصوير فريدة

يتزامن اكتمال القمر مع خسوف قمري جزئي قد يصل إلى شبه كلي عند الساعة 6:04 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث يغمر ظل الأرض القمر بلون أحمر قاتم لمدة تقارب 58 دقيقة، في ظاهرة تُعرف بـ"القمر الدموي".

فرصة ذهبية لمحبي الفلك والتصوير

يُعد قمر الدودة فرصة مثالية لمراقبة تغيّر الفصول، ورصد النجوم والكواكب في سماء مارس، إضافة إلى التقاط صور مميزة لسطح القمر وظلاله المتغيرة خلال الخسوف، ما يجعل الحدث واحدا من أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة في 2026.

قمر الدودة موعد اكتمال قمر الدودة في 2026 لماذا يسمى قمر الدودة قمر مارس القمر العفيف

بالصور

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

