نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تحويل المرافق بمشروع تطوير طريق الحفرية

تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا أعمال تحويل المرافق بمشروع التطوير والرصف بطريق الحفرية الرابط لمركز أوسيم بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر بطول ٢ كم، وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على تكثيف الأعمال المنفذة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو مشروعات الرصف بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد من المواطنين لبحث ومناقشة وحل شكواهم.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز أوسيم، والمهندس نبيل قدري رئيس حي المنيرة الغربية، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، والمهندس يسري كامل رياض رئيس قطاع المشروعات بشركة مياة الجيزة.