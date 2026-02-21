مهاجم الأهلي يخضع لجلسات مكثفة مع الطبيب النفسي.. إعلامي يكشف

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تأثر المحترف الأنجولي يلسين كامويش، مهاجم الأهلي الجديد، بالانتقادات التي يتعرض لها منذ انضمامه للدوري المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "كامويش يخضع لجلسات مكثفة مع طبيب الأهلي النفسي في ظل الضغط الكبير التي يتعرض له اللاعب".

وواصل فريق الأهلي انتصاراته في الدوري المصري بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة ال19 من عمر الدوري على ستاد القاهرة الدوري.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.