الأهلي في اختبار جديد أمام الجزيرة بدوري محترفي اليد

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والجزيرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد للرجال موسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويدخل الأهلي المباراة بطموحات مواصلة العروض القوية التي يقدمها هذا الموسم، في ظل سعيه لحسم أكبر عدد من النقاط مبكرًا وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، خاصة أن المرحلة الثانية تشهد اشتعال المنافسة بين الفرق الكبرى الطامحة لحصد اللقب.

ويمتلك الفريق الأحمر عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى، سواء على مستوى الخط الخلفي أو في التحولات السريعة، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية أمام فريق الجزيرة الذي يسعى بدوره لتقديم مباراة قوية والخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في جدول الترتيب.

وتأتي هذه المباراة في توقيت مهم للأهلي، قبل خوض تحدٍ جديد في كأس مصر، حيث حدد اتحاد كرة اليد يوم 14 أبريل موعدًا لمواجهة الأهلي أمام سبورتنج في الدور ربع النهائي، على أن يقام نصف النهائي يوم 30 أبريل، والنهائي في الأول من مايو، ما يجعل المرحلة الحالية مزدحمة بالمواجهات الحاسمة.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في استغلال مباراة الجزيرة لتثبيت التشكيل الأساسي والوصول لأعلى درجات الانسجام، قبل الدخول في المراحل الحاسمة محليًا.

