موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي في اختبار جديد أمام الجزيرة بدوري محترفي اليد

محمد سمير

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والجزيرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد للرجال موسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويدخل الأهلي المباراة بطموحات مواصلة العروض القوية التي يقدمها هذا الموسم، في ظل سعيه لحسم أكبر عدد من النقاط مبكرًا وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، خاصة أن المرحلة الثانية تشهد اشتعال المنافسة بين الفرق الكبرى الطامحة لحصد اللقب.

ويمتلك الفريق الأحمر عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى، سواء على مستوى الخط الخلفي أو في التحولات السريعة، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية أمام فريق الجزيرة الذي يسعى بدوره لتقديم مباراة قوية والخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في جدول الترتيب.

وتأتي هذه المباراة في توقيت مهم للأهلي، قبل خوض تحدٍ جديد في كأس مصر، حيث حدد اتحاد كرة اليد يوم 14 أبريل موعدًا لمواجهة الأهلي أمام سبورتنج في الدور ربع النهائي، على أن يقام نصف النهائي يوم 30 أبريل، والنهائي في الأول من مايو، ما يجعل المرحلة الحالية مزدحمة بالمواجهات الحاسمة.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في استغلال مباراة الجزيرة لتثبيت التشكيل الأساسي والوصول لأعلى درجات الانسجام، قبل الدخول في المراحل الحاسمة محليًا.
 

الأهلي دوري محترفي اليد الجزيرة الأهلي والجزيرة دوري المحترفين لكرة اليد

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

سيرين عبد النور

في عيد ميلادها الـ 49… إطلالات تكشف عن أناقة سيرين عبد النور

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق عند الأطفال.. خطوات آمنة في المنزل

بالصور

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

