رئيس الإعلام البديل في فنزويلا : ليلة اختطاف مادورو صدمت العالم

قال الدكتور كمال حسن، رئيس اللجنة الوطنية للإعلام البديل في فنزويلا، إن ليلة اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة كاراكاس كانت "يوم غريب" في تاريخ فنزويلا، مشيرا إلى أن ما حدث كان صدمة ليس فقط للشعب الفنزويلي، بل للعالم أجمع.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON، أن الإجابة القاطعة حول ما حدث لا تزال قيد التحليل، إلا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الاختطاف تم من داخل قاعدة عسكرية في كاراكاس.

وتابع أن هناك اعتقاداً سائداً بأن ما حدث كان نتيجة "خيانة" من داخل صفوف الجيش، وهو ما يفسر سهولة الوصول إلى الرئيس في مكان يفترض أنه الأكثر تحصيناً.