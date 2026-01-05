قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير أمريكية: اعتقال مشتبه به بعد تحطيم نوافذ قرب منزل نائب الرئيس فانس

نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي
فرناس حفظي

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية باعتقال مشتبه به بالقرب من منزل نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس في سينسيناتي بولاية أوهايو.

 وذكرت التقارير أن نوافذ المنزل كانت محطمة، وأن جهاز الخدمة السرية استدعى الشرطة في تمام الساعة 12:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعد أن شوهد المشتبه به وهو يركض شرقا.

قال الدكتور مايكل أوهيرلي، الدبلوماسي السابق، إن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد السلطات الفنزويلية المؤقتة تفتقر إلى أي أساس قانوني واضح، ولا تستند إلى مبادئ معترف بها في القانون الدولي.

وأوضح مايكل خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما صدر عن الإدارة الأمريكية لا يتجاوز كونه "تهديدات سياسية" نابعة من موقف ضعف، مؤكداً أنه لا يوجد إطار قانوني دولي يمكن الاعتماد عليه لتبرير مثل هذه الإجراءات، حتى على مستوى مجلس الأمن.

وأضاف أوهيرلي أن إدارة ترامب تحاول استدعاء نماذج تاريخية سابقة، مثل الغزو الأمريكي لبنما، لتبرير تحركاتها الحالية، مشيراً إلى أن الحديث عن "عملية محدودة" لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعكس فهماً مشوهاً لكيفية عمل القانون الدولي، لافتا إلى أن فكرة أن دولة واحدة يمكنها فرض حكومة أو تغيير نظام سياسي بالقوة لا تنسجم مع الواقع ولا مع القواعد القانونية الدولية.

وفي تقييمه للموقف الأوروبي، اعتبر مايكل أنه اتسم بالغموض ومحاولة الموازنة بين الالتزام بالمواثيق الدولية وعدم إغضاب واشنطن، مؤكدا أن هذا التردد الأوروبي يعكس أزمة أوسع في النظام الدولي، حيث أدى نهج ترامب، بحسب تعبيره، إلى إضعاف سيادة القانون عالمياً.

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ولاية أوهايو جهاز الخدمة السرية سينسيناتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

أرشيفية

تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني

ترشيحاتنا

الإسراء والمعراج

مفتي الجمهورية: يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وعمل الولائم

ملتقى المرأة بالأزهر

ملتقى المرأة بالأزهر يؤكد: حماية الطفل في الإسلام تشريع رباني متكامل يؤسس لبناء العقيدة والقيم

شيخ الأزهر

مرصد الأزهر: من أكبر مآثر الإمام الطيب أنه أعاد للعلم هيبته الأخلاقية

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد