هوجو إيكيتيكي يكشف سبب اختياره لليفربول بدلا من نيوكاسل

كشف هوجو إيكيتيكي، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن سبب اختياره الانتقال إلى "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مفضلاً النادي على نيوكاسل.

وفي مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس، قال إيكيتيكي إن القرار كان سهلاً بالنسبة له، مشيرًا إلى أن ليفربول كان بطل الدوري الموسم الماضي، وأوضح: "كيف يمكنك رفض الانضمام لأفضل فريق في إنجلترا؟.. اللاعبين وأسلوب اللعب جذبوني أيضًا، شعرت أنني سأتمكن من تقديم أفضل أداء لي هنا".

ويبدو أن صفقة الصيف بين إيكيتيكي وفلوريان فيرتز بدأت تؤتي ثمارها، حيث أسهم الثنائي معًا في صناعة ستة أهداف في مختلف البطولات هذا الموسم، وهو رقم يفوق أي ثنائي آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد أليكس ماك أليستر، لاعب ليفربول، أن إيكيتيكي وفيرتز يكملان بعضهما البعض بشكل مثالي، مشيرًا إلى أن مهارتهما في التمرير وصناعة الأهداف تضيف بعدًا جديدًا للفريق، لكنه شدد على أن الفريق يحتاج لمزيد من التطور ليحقق أهدافه الكبرى هذا الموسم.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول، تمكن إيكيتيكي من فرض نفسه بسرعة، حيث سجل 15 هدفًا حتى الآن، آخرها هدفين في الفوز الكبير على نيوكاسل 4ـ1 الأسبوع الماضي.