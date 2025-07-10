موانئ دبي العالمية تتيح للشركات المصرية شبكة خدمات عبر 100 ميناء

قال أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، إن التعاون بين غرف دبي وموانئ دبي العالمية يفتح آفاقًا كبيرة أمام الشركات المصرية، من خلال منظومة متكاملة تدير أكثر من 100 ميناء حول العالم.

دبي بوابة الشركات المصرية للأسواق العالمية

وخلال اجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد الشافعي أن موانئ دبي العالمية تقدم نظامًا بيئيًا حديثًا وصديقًا للأعمال، خاصة في المنطقة الحرة لجبل علي، من خلال حلول للتجارة والتدفقات النقدية، وإجراءات ميسرة للشحن والتوزيع.

جاء ذلك في إطار أحدث الجهود لتسهيل التصدير وجعل دبي بوابة عملية للأسواق العالمية أمام الشركات المصرية.

وقال إن هذه التسهيلات تعزز فرص الشركات المصرية في التوسع نحو أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والخدمات الرقمية التي توفرها موانئ دبي بالتعاون مع غرف دبي.