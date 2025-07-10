غرفة تجارة دبي تضم أكبر شبكة عائلية للأعمال عالميًا

قال أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، إن غرفة تجارة دبي تحتضن أكبر شبكة "فاميلي بيزنس" (شركات عائلية) على مستوى العالم، مما يجعلها واحدة من أبرز المؤسسات الداعمة لنمو وتوسّع الأعمال الخاصة ذات الملكية العائلية.

وخلال الاجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين أوضح الشافعي أن الغرفة تُوفر لهذه الشركات بيئة أعمال احترافية تشمل خدمات توسعية وتشريعية وتحليلية تساعدها على دخول الأسواق الخارجية بكفاءة. جاء ذلك في إطار أحدث الجهود لتعزيز استدامة الشركات العائلية في الأسواق العالمية.

تعزيز الحوكمة

وأضاف أن هذا الدعم لا يقتصر على التوسع فقط، بل يشمل أيضًا تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر وتحقيق الانتقال الآمن بين الأجيال، وهو ما يمثل أولوية في اقتصادات الشرق الأوسط.

وأكد أن وجود غرفة تجارة دبي كجزء من شبكة غرف دبي يعزز من قدرة هذه الكيانات على التوسع في أسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا بسهولة، خصوصًا مع توفيرها دعمًا غير تقليدي للشركات الناشئة والعائلية.