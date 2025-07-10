رجال الأعمال المصريين تبحث التعاون مع غرف دبي للوصول إلى الأسواق العالمية

عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس أحمد صبور، مائدة مستديرة مع أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، بهدف التعرف على كيفية الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال شبكة مكاتب غرف دبي.

وخلال الاجتماع لجنة العلاقات الدولية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد المهندس أحمد صبور أهمية إيجاد آلية لتعزيز التعاون مع شبكة غرف دبي في مساندة دور الجمعية في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري ولمجتمع الأعمال في نمو الصادرات والاستثمار وعلى مستوى الخدمات من خلال الانفتاح على 100 سوق على مستوى العالم.

جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر

وأوضح صبور أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وملف التعاون الاقتصادي الدولي "أولوية" مشتركة في التعاون بين الجمعية، ممثل القطاع الخاص، والدولة والحكومة المصرية، من خلال اهتمامها البالغ بالعلاقات الدولية وشراكاتها مع منظمات الأعمال الأجنبية المناظرة لها في أكثر من 75 دولة.

تضم علاقات الجمعية العديد من مجالس الأعمال المشتركة واللجان القطاعية والجغرافية، ومنها لجنة مجلس دول التعاون الخليجي المنفتحة على الأسواق العربية والخليجية، خاصة سلطنة عمان والإمارات والسعودية، وهو ما يعزز فرص التعاون الاقتصادي وفتح الأسواق أمام الشركات المصرية.



