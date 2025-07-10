رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025 تشغل بال الكثير، وسط حالة ترقب لاجتماع لجنة التسعير التلقائي، والذي أجلته الحكومة لمدة 3 أشهر وفقا لتصريحات سابقة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

ويستعرض التقرير التالي القائمة الكاملة لـ أسعار البنزين والسولار في مصر بعد التحريك الأخير في شهر أبريل الماضي، حيث أنه من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر بدلا من يوليو الجاري.

قائمة أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو في مصر

جاءت الأسعار الرسمية للبنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو في الأسواق المحلية كالتالي:

سجلت أسعار البنزين للتر 95 أوكتان: 19 جنيهًا

سجلت أسعار البنزين للتر 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سجلت أسعار البنزين للتر 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار في مصر اليوم

إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:

سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا

سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه

وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها:

متوسط الأسعار العالمية للخام

تكلفة الإنتاج والنقل

سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تليفزيونة سابقةـ أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي.

احتياطات استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة

واتخذت الحكومة إجراءات مسبقة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في الأسواق العالمية.

في سياق أخر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لتسريع وصول سفن التغويز “تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية” إلى مصر، في ظل التحديات المرتبطة بإمدادات الطاقة وزيادة الطلب المحلي خلال فصل الصيف.

بدء ضخ الغاز الأسبوع المقبل

وأوضح مدبولي أن الخطة الأصلية كانت تقضي بوصول سفن التغويز في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، لكن تم التنسيق مع الفرق الفنية لتعجيل الموعد، بحيث تبدأ أول سفينتين ضخ الغاز بداية الأسبوع المقبل.