أحمد الشافعي: غرف دبي تغطي خمس قارات وتقدم خدماتها دون مقابل

أوضح أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن خدمات مكاتب غرف دبي تغطي خمس قارات، وهي مبادرة من حكومة دبي يتم توفيرها بكفاءة عالية ودون أية تكاليف على المستثمرين أو الشركات المستفيدة من خدماتها.

وخلال اجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال الشافعي إن شبكة غرف دبي تشمل غرفة تجارة دبي، التي تضم أكبر فاميلي بيزنس على مستوى العالم، وغرفة دبي الدولية المخصصة لفتح العمل في أي مكان في العالم، إلى جانب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي التي تعتبر أكبر داعم ومحفز للشركات الناشئة.

تغطية 100 سوق عالمية

وأضاف أن دبي تخطط لتوسيع هذه الشبكة لتضم 50 مكتبًا يغطي 100 سوق عالمية، مقارنة بـ38 مكتبًا حاليًا، ما يعكس الطموح الكبير في دعم الاستثمار والتجارة الدولية انطلاقًا من دبي.

وأكد الشافعي أن غرف دبي تمثل بوابة الدخول إلى أسواق العالم، وتوفر للشركات إمكانيات توسعية واسعة مع دعم فني وتشغيلي واستشاري دون الحاجة إلى وجود فعلي في دبي.