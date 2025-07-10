غرف دبي تتيح فرصًا للشركات المصرية في الأسواق الأفريقية

أكد أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن شبكة غرف دبي منفتحة بشكل كبير على دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، من خلال مكتب مصر ومكتب غانا، بما يسهم في استهداف أسواق شمال وغرب أفريقيا بشكل مباشر.

وخلال اجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أوضح الشافعي أن غرف دبي تقدم خدماتها للشركات دون الحاجة لوجود مقر فعلي داخل الإمارة، ويكفي فقط السجل التجاري للحصول على دعم مثل دراسات الأسواق ومتطلبات التصدير لكل دولة.

جاء ذلك في إطار أحدث جهود الشبكة لتوسيع النفاذ للأسواق الواعدة في القارة السمراء.

تعزيز التجارة الدولية

وقال الشافعي إن هذا الانفتاح يدعم استراتيجية دبي في تعزيز التجارة الدولية وتسهيل توسع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، خاصة من الدول ذات العلاقات القوية مع الإمارة مثل مصر.

وأضاف أن السوق الأفريقية تمثل أولوية مشتركة بين الجانبين المصري والإماراتي، وأن غرف دبي تسعى لتقديم خدمات متخصصة لتمكين الشركات من دخول هذه الأسواق بكفاءة، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.