غرف دبي: فرص موسعة للتصدير والتعاون في أفريقيا وقطاعات التكنولوجيا

أوضح أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن التعاون بين غرف دبي وموانئ دبي العالمية يقدم للشركات المصرية نظامًا بيئيًا حديثًا وصديقًا للأعمال، من خلال أكثر من 100 ميناء حول العالم، ويوفر حلولًا متقدمة للتجارة والتدفقات النقدية، خاصة في المنطقة الحرة لجبل علي.

وخلال اجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد الشافعي أن الشركات المصرية يمكنها الاستفادة من خدمات غرف دبي دون الحاجة إلى وجود مقر لها في دبي، حيث يكتفى فقط بالسجل التجاري للحصول على خدمات مثل دراسات الأسواق ومتطلبات التصدير لكل دولة.

غرف دبي منفتحين علي الأسواق الإفريقية

وقال إن شبكة غرف دبي منفتحة بشكل كبير على الأسواق الأفريقية، خصوصًا دول شمال أفريقيا من خلال مكتب مصر، بالإضافة إلى مكتب غانا لاستهداف أسواق غرب أفريقيا، ما يُعزز فرص التوسع التجاري الإقليمي.

وأوضح أن قطاع الخدمات، مثل السياحة، والاستشارات الهندسية، والتكنولوجيا، يستفيد من خدمات الشبكة، لافتًا إلى وجود فرص كبيرة لنقل تجربة مصر في قطاع التكنولوجيا إلى المغرب والأسواق الأفريقية.

وأضاف أن نحو 95% من الاستثمارات الإماراتية في مصر تتم من خلال الصندوق السيادي لأبو ظبي، مؤكدًا استعداد مكتب غرف دبي مصر للتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين في بحث الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء من الإمارات والدول المختلفة.