بيصنع المعجزات.. ناقد رياضي يتغزل فى الزمالك

تأهل فريق الزمالك إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه المستحق على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد هيئة قناة السويس.

الزمالك

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه على فيس بوك "الزمالك بيصنع المعجزات وبيحقق المستحيل.. تخيلوا إن في ظل المشاكل والأزمات والكوارث والمصايب، وقضايا إيقاف القيد، وهروب اللاعبين، وفسخ التعاقدات، وغرامات الفيفا، والإصابات الكتيرة، وحالة الإفلاس، وسحب الأرض، وتأخر المستحقات المادية، وبيع اللاعبين، واللجوء لمدربين محليين، واللعب بالناشئين؛ الزمالك بيتأهل كأول مجموعته في كأس الكونفيدرالية في مجموعة صعبة مع كايزر تشيفز والمصري.

وتابع" الزمالك بيحتل المركز التاني في الدوري متفوقًا على الأهلي وبيراميدز اللي بيملكوا الاستقرار والهدوء والفلوس الكتيرة، والتعاقدات مع نجوم كبار بملايين، وصرف المستحقات في ميعادها، ومدربين أجانب بملايين، وكمان تأهل في كأس مصر، والأهلي خرج من فريق درجة تانية.

نادي الزمالك أغرب حاجة ممكن تشوفها في حياتك».

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

1- الزمالك 11 نقطة

2- المصري 10 نقاط

3- كايزر تشيفز 10 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط

وتأهل المصري البورسعيدي فى نفس المجموعة على حساب كايزر تشفيز، بعد التعادل في رصيد النقاط، بفضل فارق الأهداف، خاصة أنهما تساويا في المواجهات المباشرة؛ إذ فاز كل فريق على الآخر بنتيجة 2 - 1.

ويملك المصري فارق أهداف (+2 هدفين) بعد تسجيل 9 أهداف، واستقبال 7، في حين لدى كايزر تشيفز فارق أهداف (+هدف واحد)، بتسجيل 7 أهداف واستقبال 6.