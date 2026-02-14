دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الجيش الملكي غدًا

عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق الجيش الملكي المغربي في الجولة السادسة والختامية من منافسات دوري أبطال إفريقيا، بمقر الأهلي بالجزيرة، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين في السادسة من مساء غد الأحد على استاد القاهرة.

وحضر الاجتماع منسق المباراة وممثلو الاتحاد الإفريقي ومن الأهلي سمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والعميد محمد مسعد مدير أمن الأهلي وأحمد فوزي ومحمد أسامة إداريا الفريق، هذا إلى جانب مسئولي فريق الجيش الملكي، وخلال الاجتماع تمت مراجعة ومناقشة كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة وموعد الوصول إلى استاد القاهرة، والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمي طاقمًا من اللون الفوسفوري، فيما يرتدي فريق الجيش الملكي طاقمًا من اللون الأسود المخطط بالأحمر والأخضر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر بالكامل.

وضمن الأهلي تأهله إلى دور ربع النهائي بدوري الأبطال بعد تصدر قمة المجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط، فيما يبحث الفريق عن الصعود كأول المجموعة خلال مباراته المقبلة أمام الجيش الملكي