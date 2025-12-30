رابطة البريميرليج تكشف عن أفضل لاعب في الجولة الـ18

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة البريميرليج، بعد انتهاء مباريات الجولة التي شهدت تألق عدد من النجوم مع أنديتهم.

وأُقيمت مباريات الجولة الـ18 على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث واصل آرسنال تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوزه الصعب على برايتون بنتيجة 2-1.

وفي السياق ذاته، استمر مانشستر سيتي في ملاحقة آرسنال على الصدارة، بعدما حقق فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب نوتينجهام فورست بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي.

وأسفرت اختيارات الجماهير عن تتويج باتريك دورجو، لاعب مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال مواجهة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مستوى مميزًا في مركزه الجديد كجناح أيمن، ونجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد بتسديدة مباشرة قوية بقدمه اليسرى، ليقود مانشستر يونايتد لتحقيق فوز ثمين بنتيجة 1-0.

وحصد دورجو نسبة 35% من أصوات الجماهير، متفوقًا على أقرب منافسيه فلوريان فيرتز، نجم ليفربول، الذي حصل على 25% من الأصوات، فيما جاء ريان شرقي بنسبة 16%، وأولي واتكينز 13%، وكيفن شاد 9%، بينما نال مارتن دوبرافكا 2% من الأصوات.