الدردير عن تقدم المقاولون بثنائية نظيفة على الأهلي: حفلة

علق الإعلامي عمرو الدرديري علي تقدم المقاولون العرب بثنائية نظيفة علي الاهلي المُقامة بينهما حالياً بإستاد ستاد السلام فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر .

و كتب الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. :التاني للمقاولين العرب حفله .

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاهلي والمقاولون العرب المُقامة بينهما حالياً بإستاد ستاد السلام فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر بتقدم المقاولون بثنائية نظيفة

احرز مصطفى جمال الهدف الأول للمقاولون في الدقيق 20 من ضربة جزاء، واحرز الهدف الثاني جواكيم أوجيرا في الدقيقة 41

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : حازم جمال ، أحمد عابدين ، إياد مدحت ، إبراهيم الأسيوطي ، مهند الشامي ، إبراهيم عادل ، محمد رأفت ، إبراهيما كاظم ، عمر معوض ، محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.